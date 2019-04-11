09:25 11 апреля | Футбол — Англия

Трансляции чемпионата Англии в России уходят с федерального ТВ. Его будет по подписке показывать видеосервис

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Rambler Group приобрел права на и показ чемпионата Англии в России, информирует "Коммерстантъ". Трансляции можно будет смотреть по платной подписке на видеосервисе OkkoОтметим, что ранее АПЛ показывал телеканал "Матч ТВ".

У Okko появится новый раздел Sport, где будут прямые трансляции игр и видеообзоры матчей. Подписка будет ежемесячной, стоимость не уточняется.

Сообщается, что Rambler Group предложил за права на показ АПЛ 7 миллионов евро, "Матч ТВ" – 5,5 миллиона.

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/3939662

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