«Тоттенхэм» включился в борьбу за Жиру

Руководство «Тоттенхэма» ведет переговоры с форвардом «Челси» Оливье Жиру. Лондонский клуб предлагает 33-летнему французу контракт на полтора года, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Шпорам» нужен форвард в свете травмы подколенного сухожилия Харри Кейна, из-за которой капитан команды пропустит еще как минимум два месяца.

Ранее сообщалось, что Жиру может перейти в «Интер». Однако в последнее время переговоры зашли в тупик.

В текущем сезоне Жиру провел шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.