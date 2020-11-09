«Тоттенхэм» ведет переговоры с Соном о продлении контракта до 2025 года

«Тоттенхэм» рассчитывает заключить новый долгосрочный контракт с нападающим Сон Хын Мином. Лондонцы предлагают корейцу соглашение до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

28-летнему футболисту повысят зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю — столько же получает другой форвард «шпор» Харри Кейн. Сообщается, что лондонский клуб хочет наградить игрока, чей контракт действует до конца июня 2023 года, за последние успешные выступления.

В сезоне-2020/21 Сон провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 10 голов и 5 результативных передач.