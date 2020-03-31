«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам клуба на 20 процентов. Меры не коснулись футболистов

«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам клуба в связи с пандемией коронавируса, сообщается в заявлении президента клуба Дэниэла Леви на официальном сайте клуба.

В заявлении говорится, что все 550 сотрудников «шпор» отправлены в отпуск, а их зарплаты за апрель и май сокращены на 20 процентов. Сообщается, что принятые меры необходимы для сохранения рабочих мест в клубе. При этом, зарплаты футболистов не сокращены.

Message from the Chairman. — Tottenham Hotspur (at ?) (@SpursOfficial) March 31, 2020

«Тоттенхэм» стал вторым клубом АПЛ, который сократил зарплаты сотрудникам клуба, чтобы уменьшить расходы в связи с паузой в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Ранее на подобные меры пошел «Ньюкасл».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список