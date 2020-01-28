«Тоттенхэм» расстанется с двумя защитниками до закрытия трансферного окна

Как сообщает Evening Standard, «Тоттенхэм» планирует отдать двоих защитников в аренду до закрытия зимнего трансферного окна. Речь идет о 29-летнем Дэнни Роузе и 22-летнем Кайле Уокере-Питерсе.

В услугах Роуза заинтересованы «Ньюкасл», «Борнмут» и «Уотфорд», Уокера-Питерса готовы видеть у себя «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». По словам источника, «Тоттенхэм» хотел бы продать обоих футболистов, но из-за того, что до закрытия окна осталось несколько дней, клуб вынужден отдавать игроков в аренду с правом выкупа летом-2020.

На счету Роуза 2 результативных передачи в 16 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего игрока в 20 миллионов евро. Кайл Уокер-Питерс принял участие в 5 матчах за «шпор» в текущем сезоне, но не отличился результативными действиями. Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.