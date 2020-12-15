«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах по новому контракту с Сон Хын Мином
15 декабря 2020, 14:21
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подпишет новый контракт с клубом. Стороны уже продвинулись в переговорах и находятся в финальной стадии, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Клуб предлагает 28-летнему корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. «Шпоры» уверены, что сделка пройдет успешно и будет закрыта в ближайшее время.
По информации британских СМИ, по новому соглашению футболист будет получать 220 тысяч евро в неделю.
В сезоне-2020/21 Сон провел за «Тоттенхэм» 19 матчей, на его счету 13 голов и 7 результативных передач.
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