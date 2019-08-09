"Тоттенхэм" продлил контракт с Лукасом Моурой

Нападающий Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом", сообщает официальный Twitter "шпор". Новое соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне Лукас провел 49 матчей за "Тоттенхэм" и забил 15 голов. Форвард выступает за "шпор" с января 2018-го. Его хет-трик в ворота "Аякса" (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов позволил "Тоттенхэму" выйти в финал турнира.

Портал transfermarkt.de оценивает Лукаса в 40 миллионов евро.