Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» претендует на Смоллинга

2 марта 2020, 09:26
Теги:

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, который нынешний сезон проводит на правах аренды в «Роме», может оказаться в «Тоттенхэме». Римский клуб рассчитывает выкупить трансфер 30-летнего англичанина, однако «шпоры» также претендуют на игрока, сообщает Corriere dello Sport.

В услугах Смоллинга лично заинтересован главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, который успел поработать с защитником в «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы», в свою очередь, готовы отпустить англичанина за 16,5 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир