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«Тоттенхэм» претендует на форварда «Лестера» Грея

15:57

«Тоттенхэм» заинтересован в нападающем «Лестера» Демарэе Грэе, сообщает The Times.

По информации источника, «шпоры» хотят подписать 24-летнего англичанина и рассчитывают, что сделка обойдется недорого, поскольку контракт игрока с «лисами» действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс хотел бы сохранить форварда.

В сезоне-2019/20 Грэй провел за «Лестер» 27 матчей, на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 14,5 миллиона евро.

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