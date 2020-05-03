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«Тоттенхэм» предложил Фертонгену новый контракт

3 мая 2020, 13:09
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«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с защитником Яном Фертонгеном. «Шпоры» и игрок уже начали переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано на один сезон, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение 33-летнего бельгийца с лондонским клубом заканчивается летом 2020 года.

В текущем сезоне Фертонген провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативный пас, а также заработал две жултые карточки.

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