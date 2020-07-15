«Тоттенхэм» оказался сильнее «Ньюкасла», Кейн оформил дубль

«Ньюкасл» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (1:3) в матче 36-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

За «шпор» дублем отметился форвард Харри Кейн и еще один гол забил Сон Хын Мин. У «Ньюкасла» отличился полузащитник Мэтт Ритчи.

«Тоттенхэм» с 55 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» — 43 балла и 13-я строчка.

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36-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:3 (0:1)

Голы: Сон Хын Мин, 27 (0:1). Ритчи, 56 (1:1). Кейн, 60 (1:2). Кейн, 90 (1:3).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Шер, Крафт, Йедлин (Лазаро, 55), Ритчи, Шелви, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Альмирон, Гэйл (Жоэлинтон, 69), Сен-Максимен.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Ло Сельсо (Ламела, 62), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 57), Кейн (Фертонген, 90+1).

Предупреждения: Алдервейрелд, 31. Фернандес, 35. Шелви, 65. Кейн, 74. Дэйвис, 85.

Судья: Кут.

15 июля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк»