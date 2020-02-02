«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»
«Тоттенхэм» в матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Голы забили Стивен Бергвейн и Сон Хын Мин.
На 60-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник Александр Зинченко.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка. «Тоттенхэм» поднялся на пятое место.
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Премьер-лига
25-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» — 2:0 (0:0)
Голы: Бергвайн, 63 (1:0). Сон Хын Мин, 71 (2:0).
Нереализованный пенальти: Гюндоган, 40 (вратарь)
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Танганга, Уинкс, Алли (Ндомбеле, 70), Ло Сельсо, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Дайер, 84), Бергвайн (Ламела, 70).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Зинченко, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Агуэро (Жоау Канселу, 64), Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Махрез (Габриэл Жезус, 72).
Предупреждения: Стерлинг, 12. Уокер, 33. Зинченко, 42. Алдервейрелд, 42. Ло Сельсо, 66. Эрнандес, 90+4.
Удаление: Зинченко, 60.
Судья: Дин (Англия).
2 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/