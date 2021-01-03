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«Тоттенхэм» начал переговоры о новом контракте с Кейном

3 января 2021, 23:39
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«Тоттенхэм» хочет сохранить в своем составе нападающего Харри Кейна. На фоне слухов об интересе со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити», «шпоры» вступили в переговоры о новом контракте с нападающим, утверждает The Independent.

«Тоттенхэм» собирается увеличить зарплату Кейна. По информации британских СМИ, сейчас нападающий получает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что текущее соглашение нападающего с лондонским клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 27-летний англичанин провел 16 матчей в АПЛ. На его счету 10 голов и 11 голевых передач.

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