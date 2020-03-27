«Тоттенхэм» может приобрести вратаря «Бернли» Поупа, которым интересуется «Челси»

«Тоттенхэм» заинтересован во вратаре «Бернли» Нике Поупе, сообщает Goal.com.

По информации источника, «шпоры» ищут на рынке голкипера, который смог бы на долгие годы заменить Юго Ллориса. Ранее сообщалось, что на 27-летнего Поупа также претендует другой клуб из Лондона, «Челси».

В сезоне-2019/20 Поуп провел за «Бернли» 29 матчей (11 — «на ноль») и пропустил 40 мячей. Также, на его счету 2 матча за сборную Англии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 12 миллионов евро.