Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на матч 22-го тура чемпионата Англии. Напомним, что в этом матче «шпоры» не могут рассчитывать на своего лучшего бомбардира Харри Кейна, который травмирован.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Роуз, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Танганга, Эриксен, Моура, Алли, Винкс, Сон. Запасные: Форм, Сессеньон, Ло Сельсо, Скипп, Дайер, Фертонген, Ламела.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фирмину, Салах, Мане. Запасные: Адриан, Уильямс, Минамино, Ориги, Филлипс, Шакири, Лаллана.