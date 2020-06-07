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«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Невешем

11:39

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш привлек интерес «Тоттенхэма», сообщает Goal.com.

По информации источника, главный тренер «шпор», португалец Жозе Моуринью лично хотел бы поработать с 23-летним соотечественником. Сообщается, что сам полузащитник не против перехода в «Тоттенхэм».

В сезоне-2019/20 Невеш провел за «Вулверхэмптон» 43 матча, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 40 миллионов евро.

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