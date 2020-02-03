«Тоттенхэм» хотел перехватить Игало у «МЮ»

«Тоттенхэм» пытался перехватить у «Манчестер Юнайтед» нападающего Одиона Игало, пишет Evening Standard. По информации источника, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью был лично заинтересован в том, чтобы взять 30-летнего нигерийца в аренду до конца сезона-2019/20. «Тоттенхэм», как и «МЮ», выступил с предложением к «Шанхай Шеньхуа» в последние дни зимнего трансферного окна, однако Игало отказал лондонцам, заявив, что он с детства является поклонником «красных дьяволов».

В прошлом сезоне 30-летний нигериец забил 10 голов в 17 играх за «Шанхай Шэньхуа». Ранее Игало уже выступал в Англии за «Уотфорд» в период с 2014 по 2017 год.