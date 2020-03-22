«Тоттенхэм» хочет заполучить спортивного директора «Лилля»

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос летом может перебраться в «Тоттенхэм», сообщает L'Equipe. Лондонский клуб хочет заполучить португальского специалиста еще зимой, когда команду возглавил Жозе Моуринью, но сторонам не удалось договориться. По информации источника, летом «шпоры» сделают еще одну попытку заполучить португальца.

Напомним, ранее Моуринью несколько раз посещал матчи «Лилля» и имеет хорошие отношения с Кампосом.