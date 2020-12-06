«Тоттенхэм» одолел «Арсенал» и вернул себе лидерство в АПЛ. Кейн и Сон забили

«Тоттенхэм» на своем поле одержал победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

В составе «шпор» голы забили форварды Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

Команда Жозе Моуринью поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами. «Арсенал» — 13 баллов и 15-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Тоттенхэм» — «Арсенал» — 2:0 (2:0)

Голы: Сон Хын Мин, 13 (1:0). Кейн, 45+1 (2:0).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Дэйвис, 72), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88), Кейн, Бергвайн (Родон, 90+1).

«Арсенал»: Лено, Бельерин (Нкетиа, 75), Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей (Себальос, 45+2), Сака, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Ло Сельсо, 41. Джака, 75. Ляказетт, 80.

Судья: Аткинсон.

6 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».