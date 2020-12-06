Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи.

«У нас много пасов, но нет четкого завершения, необходимого для победы в таких матчах. Я аплодирую первому голу «Тоттенхэма» — это мировой уровень, но во втором голе мы сами ошиблись, оставив огромный разрыв, и они воспользовались преимуществом. После этого мы доминировали, у них не было шансов, но «шпоры» выиграли этот матч.

Я не знаю, что еще мы можем сделать. Если мы не можем забивать голы, то не сможем улучшить нашу ситуацию.

Я видел команду, полную энтузиазма, доминирующую над соперником и создающую моменты, но в конце концов, речь идет о счете на табло, и именно поэтому «Тоттенхэм» находится на вершине таблицы. Я думаю, у нас было 44 навеса", — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» — 24 балла и первая строчка.