Тиагу Силва не понимает, что происходит с «Челси» в последних матчах

Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал поражение команды от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 17-го тура АПЛ и высказался о последних результатах команды.

«Я не понимаю, что не так. Если бы понимал, то объяснил бы и, возможно, помог команде советом. Это АПЛ, одна из самых сложных лиг в мире. Нужно быть осторожнее, упорнее работать и быть сильнее как команда. Во втором тайме с «Манчестер Сити» мы играли гораздо лучше, чем в первом. Мы пытались больше играть, и это получалось. Думаю, мы неплохо владели мячом во второй половине. Иногда все работает, не как задумывалось, таков футбол. Надо готовиться к следующему матчу», — приводит Goal слова Силвы.

«Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 26 очками. «Синие» одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения в последних 5 матчах.