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Тиагу Силва: «Мане заслуживает права побороться за «Золотой мяч»

17 октября 2019, 09:24
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Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва считает нападающего «Ливерпуля» Садио Мане одним из лучших футболистов мира. По его словам, форвард заслуживает права претендовать на «Золотой мяч».

— Мане — игрок мирового класса, — цитирует Sky Sports Силву. — Он почти идеален. Садио быстро двигается, хорошо контролирует мяч и очень умно действует. Думаю, что он заслуживает права побороться за «Золотой мяч».

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