Тиагу Силва: «Мане заслуживает права побороться за «Золотой мяч»

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва считает нападающего «Ливерпуля» Садио Мане одним из лучших футболистов мира. По его словам, форвард заслуживает права претендовать на «Золотой мяч».

— Мане — игрок мирового класса, — цитирует Sky Sports Силву. — Он почти идеален. Садио быстро двигается, хорошо контролирует мяч и очень умно действует. Думаю, что он заслуживает права побороться за «Золотой мяч».