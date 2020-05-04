Тьерри Анри: «В «Арсенале» играть было проще, чем в «Барселоне»»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри сравнил свои выступления за обе команды.

— В «Арсенале» я мог делать на поле все, что захочу, — приводит Goal.com слова Анри. — Было гораздо проще, потому что рядом были либо Бергкамп, либо Кану. Они оставались в центре, а я мог оттягиваться назад или на фланг. Никогда не думал, что уйду из «Арсенала», но все же это сделал. В «Барселоне» было тяжелее, там Бергкампа и Кану уже не было, пришлось привыкать к новому стилю игры и условиям. Это заняло много времени, адаптироваться получилось в 2009 году, когда мы выиграли все, что можно было выиграть.