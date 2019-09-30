Суперкомпьютер крупной букмекерской конторы спрогнозировал исход чемпионата Англии сезона-2019/20. Для расчета результатов использовался алгоритм вероятностей каждого возможного результата.

Чемпионом страны по итогам виртуального сезона стал «Ливерпуль», который при этом должен выиграть все 19 домашних матчей и пропустить всего 13 голов.

Второе место займет действующий чемпион «Манчестер Сити», который отстанет от «Ливерпуля» на 3 очка, но при этом продемонстрирует сумасшедшую разницу голов «+109» (129-20).

В Лигу чемпионов также должны попасть «Тоттенхэм» и «Лестер».

Интересны финальные позиции еше трех топовых команд. «Арсенал» займет только седьмое место, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — девятым и десятым соответственно.

Покинут же АПЛ «Брайтон», «Ньюкасл» и «Уотфорд».