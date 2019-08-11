Сунесс обвинил Погба и Лукаку в том, что "Манчестер Юнайтед" не попал в Лигу чемпионов

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что Поль Погба и Ромелу Лукаку виноваты в прошлогодних неудачах "Манчестер Юнайтед" точно так же, как и остальные игроки команды.

- Погба и Лукаку так же ответственны за то, что происходит с "Юнайтед", как и все остальные, хотя они обвинили других, - цитирует The Times Сунесса. - Давайте признаем: именно эти парни виноваты в том, что "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне остался без Лиги чемпионов.

Этим летом Лукаку перешел в "Интер", а Погба объявил о своем решении перейти в "Реал", однако теперь это невозможно из-за закрытия в Англии летнего трансферного окна.

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