Голкипер «Астон Виллы» Орьян Ниланд прокомментировал победу над «Лестером» (2:1) в полуфинале Кубка английской лиги.

— Cумасшествие, — приводит слова голкипера BBC. — Невероятно. Первые 15 минут они оказывали на нас серьезное давление. Вся команда действовала хорошо. Затем мы забили в хорошей атаке. Знали, что «Лестер» классная команда. Они забили поздно, казалось, что будут пенальти, но мы вырвали победу.

Лучшая ли игра для команды в сезоне? Определенно. У меня получился первый тайм. Было приятно сыграть. Надеюсь принять участие в финале.