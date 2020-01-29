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«Сумасшествие. Невероятно». Вратарь «Астон Виллы» — о выходе в финал Кубка лиги

01:07
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Голкипер «Астон Виллы» Орьян Ниланд прокомментировал победу над «Лестером» (2:1) в полуфинале Кубка английской лиги.

— Cумасшествие, — приводит слова голкипера BBC. —  Невероятно. Первые 15 минут они оказывали на нас серьезное давление. Вся команда действовала хорошо. Затем мы забили в хорошей атаке. Знали, что «Лестер» классная команда. Они забили поздно, казалось, что будут пенальти, но мы вырвали победу.

Лучшая ли игра для команды в сезоне? Определенно. У меня получился первый тайм. Было приятно сыграть. Надеюсь принять участие в финале.

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