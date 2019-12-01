Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сумасшедшие эмоции игроков «Лестера» после победы над «Эвертоном» на последних минутах

1 декабря 2019, 22:09
Теги:

«Лестер» обыграл «Эвертон» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. «Лисы» забили победный гол на 4-й компенсированной минуте встречи, отличился форвард Келечи Ихеаначо.

Главный арбитр матча Грэм Скотт сначала взял паузу после того, как «Лестер» вышел вперед в концовке игры. Судья воспользовался помощью видеоарбитров. После чего оставил в силе взятие ворот. Игроки «Лестера» вместе с тренерским штабом команды бурно праздновали.

Чемпионат Англии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Лестер — Эвертон

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир