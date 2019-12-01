Сумасшедшие эмоции игроков «Лестера» после победы над «Эвертоном» на последних минутах

«Лестер» обыграл «Эвертон» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. «Лисы» забили победный гол на 4-й компенсированной минуте встречи, отличился форвард Келечи Ихеаначо.

Главный арбитр матча Грэм Скотт сначала взял паузу после того, как «Лестер» вышел вперед в концовке игры. Судья воспользовался помощью видеоарбитров. После чего оставил в силе взятие ворот. Игроки «Лестера» вместе с тренерским штабом команды бурно праздновали.

When VAR confirms you've scored a late, late winner!



? Watch reaction to Leicester's 2-1 victory over Everton on Sky Sports Premier League pic.twitter.com/czHxpMqmYc — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 1, 2019

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