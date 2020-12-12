Сульшер заявил, что Погба ни разу не пропустил тренировку в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.
— На этой неделе я уже говорил, что Поль — часть нашей команды, — приводит Goal слова Сульшера. — Он сфокусирован на игре, у него есть голод, он хочет играть. Погба хочет тренироваться и делает это. У нас в команде были футболисты, которые отказывались посещать тренировки, но Поль ни разу не пропускал занятия.
В сезоне-2020/21 Погба провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Ювентус», откуда перешел в «МЮ» в 2016 году.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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