Сульшер заявил, что Игало может дебютировать за «МЮ» в следующий понедельник против «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал в интервью клубной пресс-службе, что нападающий Одион Игало может дебютировать за «красных дьяволов» уже в ближайшем, 26-м туре в матче против «Челси».

— Игало поедет с нами на игру с «Челси», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Сульшера. — Думаю, к дню матча он уже наберет необходимые кондиции для дебюта. Хотим как можно быстрее внедрить его в команду, да и сам Одион горит желанием играть за «Юнайтед».

Игало перешел в «МЮ» из «Шанхай Шеньхуа» на правах аренды в последний день зимнего трансферного окна. Нигериец будет играть за «красных дьяволов» до конца сезона-2019/20.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 17 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.