Сульшер верит, что «Манчестер Юнайтед» может стать чемпионом в этом сезоне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что его команда способна стать чемпионом Англии в сезоне-2020/21.
— «Манчестер Юнайтед» всегда должен претендовать на трофеи, — приводит Goal слова Сульшера. — В последние два года в АПЛ было две команды, которые шли с огромным отрывом от всех остальных, но я верю, что наша команда растет по ходу этого сезона и готова навязать борьбу за титул.
«Манчестер Юнайтед» с 19 очками занимает 7-е место после 11 туров чемпионата Англии-2020/21, имея матч в запасе. Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет 5 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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