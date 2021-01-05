Сульшер уверен в успехе «МЮ» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о предстоящей полуфинальной встрече Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». Матч состоится в среду, 6 января, на «Олд Траффорд». Начало — в 22.45 по московскому времени.

«Победа в Кубке Англии для «МЮ» будет огромным шагом. Мы смогли достичь большого прогресса за последние 12 месяцев. Наша команда заслужила сыграть в полуфинале и пройти весь путь до конца. Уверены в форме «МЮ», у нас нет никаких оправданий. «Манчестер Юнайтед» готов сражаться, мы хорошо подготовились к матчу», — цитирует Сульшера Goal.

В прошлом сезоне «МЮ» проиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:3.