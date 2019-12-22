Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» не заслужил даже ничью в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Уотфорда» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи. Игра прошла в Уотфорде.

«Ошибка Давида Де Хеа? Это происходит в футболе, и это то, почему мы тренируемся каждый день, чтобы избежать повторов, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — Давид был очень хорош в последнее время. Это просто одна из тех вещей, которые могут случиться».

«Мы начали игру медленно. Первый тайм был очень, очень плохим с обеих сторон. Нужно зарабатывать каждое очко на поле, а сегодня мы этого не заслужили».

«Этот (результат) очень расстраивает, но мы ничего не можем с этим поделать, мы должны реагировать на это. «Манчестер Юнайтед» должен взять себя в руки, не жалеть себя».

«Манчестер Юнайтед» проиграл последней команде АПЛ «Уотфорду», Де Хеа допустил ошибку