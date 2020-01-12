Сульшер считает, что «Манчестер Сити» уважает «Манчестер Юнайтед». И вот почему

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил мнение, что поскольку «Манчестер Сити» выставил основной состав на матч Кубка лиги с его командой (3:1), то соперник уважает «МЮ».

— Понимаете ли, если вы играете с «Манчестер Сити» в Кубке лиги, и он выставляет свой сильнейший состав, это кое-что значит, — цитирует ВВС Сульшера. — Это значит, что они нас уважают, что команды, приезжающие на к нам, начинают нас уважать. Так что я не так уж плохо воспринял поражение. Я счел комплиментом тот факт, что они приехали к нам сильнейшим составом.