Сульшер поддержал введение пяти замен в матчах АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поддержал идею ввести возможность использования до пяти замен в матчах чемпионата Англии-2019/20 после его возобновления из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.

— Надеюсь, что все наши травмированные футболисты будут готовы уже к первому матчу после паузы, — приводит The Independent слова Сульшера. — Перерыв был слишком долгим, поэтому я не уверен, что все игроки смогут проводить на поле 90 минут. Сейчас правила изменились, мы можем делать до пяти замен. Думаю, что это поможет, ведь футболистам тяжело играть после такого перерыва. Могут случиться травмы или проблемы с формой.

Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня. «Манчестер Юнайтед» проведет свой первый матч после паузы на выезде против «Тоттенхэма», встреча состоится 19 июня в 22.15 по московскому времени.