Сульшер поддержал де Хеа после матча с «Лейпцигом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» встал на защиту голкипера команды Давида де Хеа после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лепцигом» (2:3). «МЮ» не смог выйти в плей-офф главного еврокубка и весной сыграет в Лиге Европы.
— Де Хеа — в списке лучших вратарей Европы, — цитирует официальный сайт «МЮ» Сульшера. — Он и раньше сталкивался с критикой после неудачных матчей, но справлялся с трудностями. Любой голкипер, когда пропускает гол, расстраивается. Надеюсь, на нем никак не отразится эта критика. Мы на него надеемся.
12 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Начало — в 20.30 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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