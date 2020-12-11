Сульшер поддержал де Хеа после матча с «Лейпцигом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» встал на защиту голкипера команды Давида де Хеа после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лепцигом» (2:3). «МЮ» не смог выйти в плей-офф главного еврокубка и весной сыграет в Лиге Европы.

— Де Хеа — в списке лучших вратарей Европы, — цитирует официальный сайт «МЮ» Сульшера. — Он и раньше сталкивался с критикой после неудачных матчей, но справлялся с трудностями. Любой голкипер, когда пропускает гол, расстраивается. Надеюсь, на нем никак не отразится эта критика. Мы на него надеемся.

12 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Начало — в 20.30 по московскому времени.