Сульшер планирует лично встретиться с нападающим «Зальцбурга» Холанном

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Зальцбурга» Эрлином Холанном. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер планирует лично встретиться с 19-летним норвежцем и провести переговоры, сообщает The Guardian.

Холанн начинал карьеру в «Мольде», который тренировал как раз Сульшер. Его контракт с австрийским клубом рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанн провел 11 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач.

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