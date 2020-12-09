Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер — о словах Райолы: «Спросите Погба, счастлив он в «МЮ» или нет, я не буду говорить за него»

16:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал слова Мино Райолы, агента полузащитника Поля Погба.

Ранее Райола заявил, что 27-летний француз не счастлив в «МЮ» и хочет покинуть клуб.

«Чем раньше агент Поля поймет, что футбол — командный вид спорта, тем лучше. Я не хочу тратить на это силы. Я не собираюсь больше говорить об его агенте. Вы должны спросить Погба, счастлив он или нет, я не буду говорить за него. Сейчас Поль сосредоточен на том, чтобы делать все возможное для команды, он много работает на тренировках, ему просто нужно сосредоточиться на своих выступлениях», — приводит слова Сульшера BT Sport.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир