Стив Брюс: "Энди Кэрролл был полон желания вернуться в "Ньюкасл"

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс сказал, что форвард Энди Кэрролл очень хотел вернуться в родной клуб. 30-летний форвард присоединился к "сорокам" на правах свободного агента. Он начинал в "Ньюкасле" профессиональную карьеру в 2006 году. В 2011-м он перешел в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов стерлингов - это стало рекордной продажей для клуба.

- Энди Кэрролл был полон желания вернуться, - цитирует BBC Брюса. - Конечно, сейчас главный вопрос - сможем ли мы быстро его вернуть и сможет ли он сохранить форму. Это уже не молодой Энди Кэрролл, он уже ветеран. Но когда клуб продавал его за рекордную сумму, он стоил каждого фунта.