Стерлинг может пропустить две-три недели и не сыграть с «Реалом»
12:40
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит две-три недели, сообщает The Sun.
Сообщается, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием. Он был заменен в последнем матче с «Тоттенхэмом» (0:2).
Указано, что англичанин рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» 26 февраля, но сам игрок настроен восстановиться и принять в нем участие.
25-летний Рахим Стерлинг в текущем сезоне провел 35 матчей за «Сити» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.
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