Старридж написал прощальное письмо "Ливерпулю"

Нападающий Дэниэл Старридж опубликовал в своем Фейсбуке открытое письмо, адресованное "Ливерпулю"​ и болельщикам мерсисайдцев. 29-летний футболист покинет клуб в конце июня по истечении контракта.

– Это был потрясающий период моей карьеры. Семь сезонов мы были вместе с небольшим перерывом. У нас было много взлетов и падений, но мы всегда оставались едины, зная, что однажды придется расстаться. Это время пришло, – написал англичанин.

Я хочу сказать болельщикам, что люблю вас. Танец Старриджа стал знаменитым именно на "Энфилде", и я никогда не забуду, как впервые исполнил его перед Копом. Хочу сказать спасибо всем своим одноклубникам, старым и новым. Я не говорю "прощайте", уверен, что мы останемся друзьями и будем поддерживать связь.

Спасибо тренерскому штабу за то, что толкали меня вперед, чтобы достичь предела своего потенциала. Особенно спасибо Юргену (Клоппу. – Прим "СЭ") и Брендану (Роджерсу) за то, что помогли стать как можно лучше.

Я так счастлив, что стал частью шестой победы в Лиге чемпионов​. Болельщики заслужили этот триумф за всю ту поддержку, которую вы давали игрокам и лично мне. Желаю всего наилучшему клубу в будущем.

Спасибо за приятные воспоминания. С любовью, Дэниэл.