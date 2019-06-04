Старридж и Морено покинут "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

– Каждый желает Дэниэлу и Альберто всего самого лучшего для их будущего. Они всегда будут частью семьи "Ливерпуля"., – отмечено в сообщении клуба.

– Самое важное слово, которое следует сказать этим двум замечательным игрокам, – "спасибо". Без них мы бы не были там, где оказались сейчас, – добавил главный тренер команды Юрген Клопп.

На счету Старриджа два и гола и результативная передача в 18 играх. Морено в АПЛ провел лишь два матча.