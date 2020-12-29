Стало известно, сколько игроков «Манчестер Сити» заболело коронавирусом

Стало известно количество зараженных коронавирусом в «Манчестер Сити», информирует The Athletic. Как отмечается, три игрока «горожан» сдали положительные тесты в воскресенье. Всего в клубе — семь заболевших.

Еще в пятницу «Манчестер Сити» сообщил, что четыре представителя клуба подхватили Covid-19. В их числе оказались нападающий Габриэл Жезус, защитник Кайл Уокер, а также два сотрудника из числа персонала.

Все отправились на карантин, Жезус и Уокер пропустили субботнюю встречу с «Ньюкаслом» (2:0).

В понедельник вечером пресс-службы «Эвертона» и «Манчестер Сити» объявили, что матч 16-го тура АПЛ между этими командами не состоится из-за новых случаев. «Манчестер Сити» тогда не назвал количество заболевших.

Добавим, что ранее коронавирусом уже переболели Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган и Рияд Махрез.

Возможно, что также будут перенесены матч АПЛ против «Челси» (3 января) и полуфинал Кубка лиги против «Ман Юнайтед» (6 января).