Стало известно расписание 1/4 финала Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка страны.

Кубок Англии

1/4 финала

Суббота, 27 июня

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» 19.30

Воскресенье, 28 июня

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» 15.00

«Лестер» — «Челси» 18.00

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 20.30

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What #EmiratesFACup quarter-final fixture are you looking forward to most? ?



Presented by @LGUK — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 5, 2020

Полуфиналы состоятся 11 и 12 июля. Финал пройдет 1 августа.

Матчи «Норвич» — «МЮ» и «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» будут показаны в эфире ВВС. Две остальные игры покажет платный канал BT Sports.