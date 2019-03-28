Стала известна зарплата Сульшера в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" подписал полноценный контракт с Уле Гуннаром Сульшером в четверг, 28 марта. Как утверждает The Sun, заработная плата 46-летнего норвежского специалиста составит 8,7 миллионов евро за сезон. Он занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров премьер-лиги.

На первом месте располагается Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити") с зарплатой в размере 17,5 миллиона евро в год. Вторую строчку занимает Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") - 10 миллионов евро.

По данному показателю Сульшер опередил Юргена Клоппа ("Ливерпуль") - 8,2 миллиона евро, Унаи Эмери ("Арсенал") - 7 миллионов евро и Маурицио Сарри ("Челси") - 6 миллионов евро.

Напомним, Сульшер был исполняющим обязанности рулевого "красных дьяволов" с декабря 2018 года. На этом посту он сменил Жозе Моуринью - тот зарабатывал 17,5 миллиона евро за сезон.

"МЮ" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 58 очков после 30 туров.

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