Стал известен игрок «Уотфорда», у которого обнаружили коронавирус
20 мая 2020, 17:46
Защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа сообщил, что заразился коронавирусом.
Ранее английский клуб объявил, что один из игроков команды и два сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус, но не раскрыл имена.
— С тех пор, как я получил положительный результат во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус, — приводит слова Мариаппы Telegraph. — Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
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