Спортивный директор "Аякса" Овермарс может уйти в "Арсенал"

Бывший футболист, а ныне спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс может перейти на работу в "Арсенал".

По информации The Telegraph, "Арсенал" был уверен, что должность спортивного директора клуба займет Рамон Мончи, который совсем недавно покинул "Рому". Но испанский специалист предпочел вернуться в "Севилью", где из-за кадровых перестановок освободилась аналогичная должность.

В связи с этим лондонцы рассматривают кандидатуру 45-летнего Марка Овермарса. Будучи футболистом, голландец выступал за "канониров" с 1997 по 2000 гг.

"Арсенал" находится в поиске нового спортивного директора после ухода в феврале Свена Мислинтата.