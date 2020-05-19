Сон Хын Мин вернулся в «Тоттенхэм» после прохождения службы в армии

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибыл в расположение лондонской команды, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний футболист ранее на протяжении трех недель проходил военную подготовку в Южной Корее.

«Посмотрите, кто вернулся!» — написано в официальном Twitter «шпор».

В сезоне-2019/20 Сон Хын Мин провел 32 матча за «Тоттенхэм», забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.