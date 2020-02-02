Сон Хын Мин: «Победа над «Ман Сити» перед перерывом очень важна для нашей уверенности»
2 февраля 2020, 23:18
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвел итоги матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:0).
— «Манчестер Сити был хорош и отлично сыграл в первом тайме, — цитирует форварда Sky Sports. — Нам пришлось защищаться всем вместе, но во втором тайме мы вышли сильными.
Победа перед зимним перерывом была очень важна для нашей уверенности. Болельщики были так счастливы, как и игроки после игры.
Бергвайн забил потрясающий гол и хорошо поработал сегодня. У него было много эмоций, потому что это был его первый гол. Я так счастлив, что Стевен забил в своем дебютном матче. Это было вполне заслуженно.
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