Сон Хын Мин: «Победа над «Ман Сити» перед перерывом очень важна для нашей уверенности»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвел итоги матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:0).

— «Манчестер Сити был хорош и отлично сыграл в первом тайме, — цитирует форварда Sky Sports. — Нам пришлось защищаться всем вместе, но во втором тайме мы вышли сильными.

Победа перед зимним перерывом была очень важна для нашей уверенности. Болельщики были так счастливы, как и игроки после игры.

Бергвайн забил потрясающий гол и хорошо поработал сегодня. У него было много эмоций, потому что это был его первый гол. Я так счастлив, что Стевен забил в своем дебютном матче. Это было вполне заслуженно.