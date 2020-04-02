Сон Хын Мин отправится в Корею на военные сборы

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в ближайшее время улетит в Корею на военные сборы. Как сообщает Naver Sports, 27-летнему корейцу предстоит 4 недели подготовки на военной базе. Изначально планировалось, что сборы игрок пройдет летом, но из-за коронавируса было принято решение изменить сроки.

Напомним, в 2018 году Корея одержала победу на Азиатских играх, что позволило игроу лондонского клуба получить освобождение от полноценной службы в армии в течение 20 месяцев.