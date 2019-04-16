Снодграсс будет дисквалифицирован и оштрафован за неуважение к допинг-офицерам

Полузащитник "Вест Хэма" Роберт Снодграсс будет дисквалифицирован на один матч за неуважение к антидопинговой службе Великобритании. Как сообщает Sky Sports, он оскорбил офицеров, которые пришли на базу "Вест Хэма" 6 февраля для проведения внепланового допинг-контроля.

Снодграсс оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов. Также он пропустит один матч, но дисквалификация вступит в силу после истечения срока апелляции.

В нынешнем сезоне Снодграсс провел за "Вест Хэм" 36 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.